Luna曾暴瘦到40kg！ 連續6個月粒米未進，連肌肉都一併減掉韓星網 (2017-11-15 15:18)
昨晚播出的《拜託了化妝台3》裡，f(x)成員Luna公開了自己最極端時的體重，160cm身高的她當時竟然只有40kg！
Luna被譽為擁有「中彩票一般的好身材」，節目中她透露了當時的減肥秘訣：「最瘦的時候只有40點幾公斤。 當時採取了連肌肉都一起減掉的節食方法，5到6個月裡完全不吃碳水化合物，只吃蛋白質，加上喝牛奶。 」
這時在座的一位化妝師嘉賓小聲說：「我們這個年齡如果這樣做會死啊。 」XDD
確實，Luna真的太拼了，很心疼她那樣減肥多麼傷身體啊~還好Luna現在已經不走消瘦路線，而是改為凹凸有致的sexy路線！ 又健康又美，為魅力滿分的Luna點贊！
（圖源：《拜託了雪櫃(冰箱)》節目截圖）
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