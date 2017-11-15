日本神奈川縣安全防災局與新北市政府消防局互訪交流



(中央社訊息服務20171115 16:18:38)新北市政府為加強國際防災合作交流，侯副市長友宜於去(105)年10月帶領消防局黃德清局長受邀赴日本神奈川縣參訪，並在黑岩祐治知事共同見證下，由黃德清局長與安全防災局簽署支援協定書，締結雙邊防災合作共識，為城市外交與防災合作，再創新猷。 為增進雙方合作，神奈川縣安全防災局於今年5月提出相互交流派遣計畫，希望與本局進行互訪學習，有鑑於此，新北市政府消防局黃德清局長特指派李清安副局長於9月4日赴日參與日本東京防災實兵演練，期間率員至安全防災局拜會河原知徳局長並參訪該局防災對策本部，了解其體制及運作機制。日本神奈川縣安全防災局亦定於11月15、16日由該局河原知德局長率中村純也課長及千野勇生主任主事，來消防局進行災害防救議題交流。 本次日方來臺交流除了至新北市政府拜會許育寧秘書長外，其參訪行程包括有消防局指揮中心運作情形暨緊急救護制度及系統展示、本市特搜大隊救災經驗分享、消防工作船運作體驗及本市災害應變中心體制及運作情形，還有參訪環保局三峽碳中和樂園，了解本市舊有垃圾衛生掩埋場復育活化轉型為可供寓教於樂之低碳園區之經驗。 透過本次交流互訪，分享彼此在災害防救、減災及危機管理領域的執行經驗及作法。本次交流，河原知徳局長表示，新北市在各種災害防救累積許多實務經驗，並有許多創建作法，值得參考，並希望能透過彼此的實質交流，可以更有效學習、分享及交換相關防救災資訊。而黃德清局長則表示臺灣與日本具有共同歷史文化背景，而災害防救是無國界的，今本次互訪更加深彼此的關係，未來應該持續加強合作機制，分享經驗，共同為災害防救與危機管理議題努力。



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訊息來源：新北市政府消防局



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