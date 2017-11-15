正修盃全國咖啡Barista賽 15校87選手秀絕活



(中央社訊息服務20171115 16:03:25)15所來自全國各高中職餐飲旅遊觀光科87位選手今天在「2017正修盃全國咖啡Barista賽」同台競技，無不使出混身解數烹調濃郁香醇的咖啡，許多第一次參賽的選手，緊張得手臂僵硬，但都能在規定時間烹煮好2杯咖啡，校長龔瑞璋表示，獲勝的同學要謙虛，落敗的選手也不要氣餒，日後的成就說不定會更好。 正修科技大學餐飲管理系今天舉辦「2017正修盃全國咖啡Barista競賽」，透過比賽提供熱愛咖啡飲料調製的觀光餐飲學生，有一處技藝交流與展現學習成果的平台，賽事今年邁入第三年，參賽學校包括有中山工商、亞洲餐旅學校、嘉義興華中學、恆春工商等15所高中職校87位餐飲旅遊觀光科選手。 參賽選手要在規定的12分鐘完成調製2杯咖啡牛奶，只見各個選手熟練的裝粉、填壓、清理氣棒，身手乾淨俐落，頗具職業水準，一旁觀戰的同學無不摒氣凝神默默的為他們加油，希望過程不要出錯，向裁判「出杯說明」更要順暢，才有出線機會。 許多選手由於是第一次參加，顯得有些緊張，身手顯得僵硬，操作變得不太順暢，但都能在規定時間烹煮好2杯咖啡，評審再依評分規則一一考評。 本次競賽邀請到WCE世界咖啡競賽台灣選拔賽冠軍程昱嘉、鄭智元、大田餐飲事業創辦人陳諺平、亞洲餐旅學校咖啡指導老師林尚倫教授、尚品咖啡食品公司總經理張碩峰及副理蘇哲民等六位咖啡專家擔任專業評審。 咖啡評分嚴格，從操作過程的沖煮頭是否放水、裝粉前徹底清潔與擦乾濾器、研磨裝粉過程可接受溢殘粉、一致性的裝粉與填壓是否壓平、分流咖啡液是否同時落下、是否於發泡前放氣清理氣棒、是否確實清潔發泡後的蒸氣棒、是否於發泡後再次放氣清理氣棒、蒸氣棒是否切實清潔、抹布是否確實放回原位及工作臺抹布與蒸氣管抹布是否交錯使用，準備過程的器具是否檢視清潔及鋼杯與咖啡杯是否清潔都是計分重點。 亞洲餐旅學校餐技科三年級選手王秀芳說，被排在前面出賽還真的有些緊張，拉花及打奶泡是比較難的，但因平時練得很熟，比賽得以發揮水準，真是難得的經驗。 恆春工商餐飲管理科同學方子容說，「出杯說明」是今年的評分重點，如何向評審陳述調製出來的咖啡是帶有濃濃情感，將有加分作用，覺得自己表現還不錯。 正修科大校長龔瑞璋表示，藉由競賽機會提高學生學習興趣，參賽學生以多元、開放、創新的學習概念，將咖啡製作運用不同調製技巧，製作出美味、健康的咖啡飲品。



訊息來源：正修科技大學



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