配合亞洲大學現代美術館舉辦「無極之美：趙無極回顧展」，館方規劃一系列精彩講座、實作課程



(中央社訊息服務20171115 15:50:44)迎接亞洲大學現代美術館所舉辦的「無極之美：趙無極回顧展」，亞洲大學現代美術館規劃一系列精彩講座，包括安全運輸包裝公司總經理楊傑文、策展人呂亭瑤及芒果咖啡創辦人廖思為演講，還有裝置氣球、手作印章等實作課程，拓展民眾對於華裔抽象藝術大師趙無極的認識，發掘生活中無盡的美。



亞大現代美術館邀請「無極之美」特展合作公司--安全運輸包裝公司總經理楊傑文，以「博物館展覽幕後祕辛」為題，與民眾分享展品運輸、保存及作品佈置等等美術館展覽背後的秘密。



美術館另邀請芒果咖啡創辦人廖思為，以「咖啡的初始與無限延伸的可能」為題，除了認識咖啡外，更以咖啡豆為媒材來創作，將咖啡從生理層面提升到精神上的滿足。



至於「抽象藝術與裝置氣球」課程，策展人呂亭瑤讓學生以顏料在衣服上自由創作，或以氣球為媒材，透過實際操作讓民眾進一步認識抽象藝術，觀察抽象形體化與形象化的差異。



此外，美術館除了透過藝術電影賞析方式，帶大家以不同的角度切入藝術領域，一窺藝術與利益所交織出的議題。在實作課程方面，安排3場與眾不同的課程，讓民眾得以透過眼(視覺)、耳(聽覺)、鼻(嗅覺)、舌(味覺)、身(觸覺) 等五官，具體感受美的存在。



最後以趙無極早期的版畫創作為發想，美術館開設「手作印章應用」課程，由信義國小美術老師蔡采倩講授，期望透過參與學習，從做中學，讓民眾學習版畫知識及技法。



亞洲大學現代美術館表示，該館近年積極舉辦各式展覽相關活動，期望透過藝術教育活動，讓藝術走進中台灣民眾的生活裡。此次「無極之美：趙無極回顧展」預計展至明年3月，是華裔抽象藝術大師趙無極近30年在亞洲區第一次大型回顧展，展出趙無極一生的創作，可望帶動新一波藝術熱潮，歡迎民眾前來尋找生活所藏無盡之美。



訊息來源：亞洲大學



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