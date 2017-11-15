以服務充實人生 用關懷增進溫情



(中央社訊息服務20171115 15:13:45)近年來新北市新店區救護出勤次數平均每年增加5%~8%，其中以急病及車禍佔救護總量最多，新店轄區人口達30多萬人，人口密集也代表著對緊急救護之大量需求。依消防局救護救災指揮中心統計，新店區106年1至8月救護件數9,726件，平均一個月有1,215件救護案件，其中新店分隊為本市救護勤務量極繁重的分隊，平均每月約660件緊急救護案件。因此新北市義勇消防總隊新店救護分隊於去(105)年9月8日成立協助救護勤務，並由現任黃中隊長詩鈞、林副中隊長淑娟及楊副中隊長順在積極協助招募救護志工，經過1年招募後，一群熱心公益之青年陸續加入緊急救護服務行列，從原有29人增加至70人，而爲平衡新店區各分隊救護能量，遂成立新店救護中隊、安和及安康救護分隊，以強化管理各分隊及到院前緊急救護服務，提昇緊急救護服務品質。



本活動於11月15日上午11時假白金花園酒店舉行成軍授旗儀式，特邀請侯副市長蒞臨指導並主持揭牌暨授旗儀式，副市長致詞時提到，救護志工係為發揮「以服務充實人生，用關懷增進溫情」及「助人最樂，服務最榮」的精神，共同為協助緊急救護工作及增進社會安祥而奉獻心力的團體，而黃局長也提到，黃中隊長詩鈞從澳洲返台服務，擁有澳洲高級加護救護技術員及台灣高級救護技術員的資格，以其專業並充分發揮了人溺已溺、人饑已饑的大愛精神，積極於新店區招募救護義消，今天再次成立新店救護義消中隊、安康及安和義消分隊，相信在黃中隊長及全體幹部隊員的投入，精銳的志工協助下，不僅提供市民優質的緊急救護服務，也使得其生命財產更能獲得最大的保障。



另為了感恩民間的力量捐贈了兩百件救護反光背心的善舉，也特別在此次典禮中感謝泛玉健康科技公司的仁風義舉。董事長呂芬芳女士表示救護員執行勤務時的安全就是保障新北市民緊急醫療資源，並考量消防人員穿著的救護背心建議使用更加鮮明的標誌，因而發心製作新的救護背心捐贈新北市政府消防局第四大隊，以確保救護員執勤安全的目標。



訊息來源：新北市政府消防局



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/223985.aspx