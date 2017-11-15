台蒙經貿協會秘書長帶領雲科學子探索蒙古



(中央社訊息服務20171115 15:07:46）國立雲林科技大學於今天上午邀請台灣蒙古文化經貿交流協會魏台英秘書長，蒞校爲三年級學生週會專題演講：發現蒙古-草原的故鄉講座，魏秘書長從 1993年至今，參與青商會在蒙古工作，進出蒙古五十四次，與當地政府官員、人民往來密切，因此十分熟悉蒙古現況，對於蒙古的風土、人情、文化娓娓道來，演講內容活靈活現，吸引了雲科大學生約1,000人到場聆聽。



魏秘書長指出，1921年蒙古獨立，成為社會主義國家為蘇聯的附庸國；1990年因蘇聯解體促使蒙古國民主化，走向市場經濟，與外國接觸越來越頻繁。2002年，中華民國（臺灣）政府承認蒙古國，雙方互設代表處，展開非正式外交關係，並委託臺灣青商會以人道援助的名義，從事實質的經濟、文化交流。 蒙古人口三百萬，首都烏蘭巴托（清朝稱「庫倫」）有一百萬人，城鄉、貧富差距很大。在烏蘭巴托城郊有約莫七十萬人住在蒙古包，一方面是買不起城內房舍，一方面是風俗習慣，因豢養大批的牲口過著遊牧的生活，不太適應水泥房舍。早年，蒙古與俄羅斯往來密切，在烏蘭巴托街道上，可見許多俄式風情的建築、標語、飲食。



另外，蒙古人率真質樸，自認是成吉思汗後代，自尊心強烈。凡外來人對蒙古人友善，蒙古人必真誠相待。蒙古人對中國援助心懷疑慮，耳語間有「中國人認為蒙古人應用劣質品」的說法。例如在露天市集銷售的根莖類食物，中國產的價格低廉、品質差；而蒙古人認為自產是天然的、健康的，最先被買走，剩餘的都是中國產的，臺灣青商會在烏蘭巴托設有工作站，每年投入可觀的人力、物力改善蒙古教育與醫療。由於醫療資源分布不均，青商會購置二輛行動醫療車，巡迴烏蘭巴托城郊部落，改善蒙古人醫療品質。早年蒙古與俄羅斯往來密切，蒙古人慣用蒙語、俄語交談。1990年代以後，蒙古人普遍學習中文。



台灣蒙古文化經貿交流協會在臺灣招募志工、夥伴，募集中文童書、漫畫書，教導在地孩童看圖認字，提供教育獎學金，期盼大專院校的同學能有機會參與擴大視野，最後在大家心神嚮往、意猶未盡中結束這場精彩的演講。



訊息來源：國立雲林科技大學



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