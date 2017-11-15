2017台灣文學金典獎 6項名單揭曉



(中央社訊息服務20171115 14:58:14)總獎金高達240萬元的2017「台灣文學獎」金典獎得主及入圍名單11月15日揭曉，本次獎項共分為圖書類及創作類，兩類六項(長篇小說、新詩、劇本創作、台語短篇小說、客語短篇小說及原住民漢語短篇小說)，整體入圍作品共達27件。「圖書類長篇小說金典獎」由新銳小說家連明偉以作品《青蚨子》（INK印刻文學出版）榮獲，並得獎金100萬元整。



評審團表示：小說家連明偉為年輕的寫作者，過去書寫台灣小說史多是透過歷史背景支持，但《青蚨子》透過方誌的取材是許多人所忽略的。整本作品，閱讀來有著感性和理性的雙重滿足，理性的部分在結構，萬流歸宗的線交錯又融合；感性的部分則有著類似於百科全書的複雜，有時代、人情甚至有陰屍的傳奇素材和多重庶民生活本質。文字、結構、劇情的連結都充滿著作者統合文本的能力，值得讚許。



圖書類新詩，今年參賽數達71本詩集，競爭最為激烈，不少詩集在題材上展現出詩的想像力、詩人的自我挑戰，以及創新實驗的創作企圖。入圍詩集共達8本，彼此展現出相異風格與多元的詩語特徵，形構出今年度新詩金典獎可能的輪廓外貌，但在歷經評審團幾個月的閱讀與熱烈的討論後，由於意見紛歧，全體委員決議選擇〝從缺〞。



創作類部份，劇本創作參賽作品26件，反映個人內心世界、家庭倫理、主權認同及歷史大敘事等各式議題，呈現的題材多元。「劇本創作金典獎」由曾莛詒《咬人貓》榮獲，並得獎金30萬元整。評審團指出，《咬人貓》劇本有著近乎象徵主義的現代寓言，乍看瑣碎而封閉，但關於人性疏離的冷酷以及生命的承擔，有著內層的張力蘊生。



「台語短篇小說創作金典獎」由長年耕耘以台語書寫創作的作家陳正雄以作品〈命〉獲得，〈命〉以書寫鬼怪、鄉土故事情節獲得評審青睞，整體故事氣氛書寫清晰，角色表現具趣味和深刻，能充分表達短篇小說應有的文學濃度，也兼具台語文學接近地方的鄉土氣息。「客語短篇小說創作金典獎」由客語作家曾俊鑾〈頭家娘个選擇〉獲得，並得獎金20萬元整。「原住民漢語短篇小說創作金典獎」由年輕阿美族作家林泠以太巴塱部落裡的對談紀錄書寫〈一個剪檳榔場的風雨之夜〉獲得。以上每人均獲得獎金20萬元整。



今（106）年度，金典獎總計150件作品參賽，六大文學獎項共同徵獎，創歷屆之最，鼓舞著台灣文學創作能量的萌發與滋養。主辦單位國立台灣文學館表示：為鼓勵台灣文學創作與閱讀，今年獲獎及入圍作品，將於明年進行台灣文學金典巡迴、金典作家駐校及戲劇作品演出等相關活動。2017台灣文學獎贈獎典禮，將於12月9日下午3:30於台文館演講廳盛大舉行。(廣告)



訊息來源：文化部



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