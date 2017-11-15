健行科大實習銀行初體驗 大小學生High成一片



(中央社訊息服務20171115 14:49:48)健行科大財務金融系14日邀請鄰近的信義國小高年級學生一同參與擬真銀行現場的活動，讓小朋友及早體會到銀行辦理各種事情的感受。這次活動是由健行科大財務金融系的學生分別扮演銀行經理、副理、襄理、理專、公關、櫃員及保全等各種角色，讓信義國小的小學生們扮演到銀行辦理開戶、存款、提款、匯款、辦信用卡及理財諮詢等業務的客戶，以完全擬真的方式讓小朋友們體驗一下在銀行堛熒P受。



近幾年來，健行科大財務金融系在他們的金融行銷課程的設計中，盡力融入服務學習的教育內涵，配合著情境教室的擬真環境和設備，規劃出一連串實際銀行業務的體驗活動。昨天健行科大為活化該校財務金融系的課程，使該校學生能降低學用落差，達成畢業即就業的教育目標，所以特別在委由兆銀資訊規劃設計「智慧型分流服務暨多媒體資訊顯示系統」的金融情境教室（實習銀行）中，讓臨櫃實習的學生透過觸控螢幕取號，選擇自己所需的服務項目，然後再由各個分流櫃檯的櫃員叫號，輔助以46吋多媒體看板，清楚的讓每個人都能看到每個櫃檯正在叫號的號碼以及已經叫過號的畫面輪播，真實的將銀行現場展現在學生眼前，使學生完全熟悉目前銀行實際運作的狀況。特別架設的46吋多媒體看板的分割畫面更可播放電視、多媒體匯利率資訊、影片、海報宣傳等各類圖檔，充分擬真了銀行臨櫃的多媒體叫號服務。



為了完全擬真，所以這次參與活動的學生都穿著銀行行員的正式服裝，並且自主規劃安排整個銀行體驗的流程和內容，除了將課堂所學的銀行實務、理財規劃知識、行銷的特色與技巧發揮在各自所扮演的職位角色中，同時也展現出平日在教室裡難得一見的專業面和成熟度，同時也讓學生們從活動中體驗到服務奉獻的深層意義。另外，參加這次活動的小學生們表示，他們幾乎從來都沒有去過銀行，所以經由這次在健行科大的體驗活動及一些精心設計的小遊戲，除了讓他們認識了銀行的功能及行員的基本業務，同時也對簡單的金融常識及理財概念，有了最最初步的了解。希望由此能從小奠定小朋友們良好的理財觀，培養其使用金錢的正確態度。



此外，小學生們對於實習銀行裡面的各項設備都相當的感興趣，尤其是點鈔機和點幣機。他們不斷地要求帶活動的哥哥姐姐們示範或讓他們操作，對於哥哥姐姐們精心設計的存摺和信用卡，也驚呼連連，愛不釋手。信義國小的帶隊老師邱健萍表示，健行科大財金系的同學們都相當專業，表現也一年比一年出色。她非常肯定這個服務學習的活動，表示透過實際體驗的方式，的確更能讓國小同學早一步的體驗真實的職場世界。



訊息來源：健行科技大學



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