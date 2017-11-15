科技部大眾科學教育系列專題講座 「週末Let’s go!分享大師視野」 探索水下文明發展打造海洋文化內涵



(中央社訊息服務20171115 14:49:03)海洋占有地表七成面積，更被認為是地球生命起源、累積人類文明，但大多數人對「內太空」的認識卻很有限。由科技部補助，以及國立自然科學博物館、國立中興大學、國家高速網路與計算中心共同舉辦，並以「科技文明的發展與反省」為主題的「週末Let’s go!分享大師視野」2017年秋季專題系列講座中，活動計劃主持人周文豪副館長就特邀淡江大學電機工程學系講座教授暨海洋及水下科技研究中心主任劉金源，以「在內太空探索古文明」來闡述海洋在人類文明中的角色，以及如何發展台灣的海洋文化。



發掘水下文化資產



浩瀚的海洋被稱為「內太空」，不只是因為海洋中具有豐富資源，更蘊藏無數的歷史與文化，記載著人類文明的進程。從四面環海的台灣來看，所轄領海面積約有17萬平方公里，是陸地的4.72倍，長久以來的發展就與海洋脫離不了關係；例如目前所推動的海洋教育，以及與海洋相關的造船、航運、漁業養殖、休閒遊憩等產業，甚至是運用海上的風力、海流、溫差等能源來發電等，更加顯示我們必須重視海洋。



劉金源表示，以台灣的海洋環境和資源優勢，更應該要能善用並形塑台灣的海洋文化；尤其是海洋中的文史資源，也就是水下文化資產，更是創造永續發展的新契機。包括位於水下的各種人類生存遺跡，以及運輸工具和其載運物品等，都是建構海洋文化的重要來源；我國也於2015年通過《水下文化資產保存法》，就是希望使周邊海域的水下文化資產，能在法律規範下獲得更有效的保存、保護與管理。



在1912年首航即撞上冰山沉沒的鐵達尼號郵輪，就是藉由技術與設備的進步，於1987年9月經探測發現，並可從物質遺留中了解當時的航海、造船、工藝技術、歷史事件等資料，對於人類歷史與文化的研究具有非常重要的價值。劉金源更指出，保護水下文化資產需要整合科技與人文，特別是研究評估文化價值的考古學，以及搜尋、辨識、潛水、打撈、監測等水下科技，不僅比陸上考古更困難，還需要由專業訓練與經驗的人員密切配合，才能讓原本封存於海洋的水下文物得以呈現。



建構我國海洋文化



除了水下考古與水下科技的結合，水下文物的保存技術，以及相關的展示、教育推廣等也都不可或缺，才能讓更多人了解水下文化資產的價值與意涵；因此很多國家都意識到水下文化資產的重要性，並成立各種水下博物館。比如英國將1546年沉沒的Rose Mary戰艦撈起後，就在老船廠中設立博物館展出；中國大陸將位於廣東陽江的「南海一號」整體打撈出水後，更模擬了原本的沉船環境來置放保存。



甚至在聯合國教科文組織的建議下，目前水下文物更以現地保存為主流。而以台灣周邊的海域，特別是很多專家都指出台灣海峽是個水下考古的樂園，擁有相當豐富的人類活動與沉船遺跡；因此近年來除了在東沙島、澎湖等海域進行水下探勘考古、掌握更多資料外，像是專業人才的培育和國際交流等，也都讓台灣的水下文化資產獲得更多保護與發展。



雖然我國對於水下文化資產的保護起步較晚，但發展速度並不慢。劉金源認為，在我國政府所提倡的海洋立國、海洋興國精神下，藉由過去十年水下文化資產調查成果，並積極規劃成立水下博物館，或是更廣義的海洋文化博物館，將可提供大眾親近海洋文化的機會與場所，促使台灣成為一個具有海洋文化內涵的海洋台灣，也更能邁向「海洋強國」的目標。



「週末Let’s go!分享大師視野」2017秋季專題系列講座第五場講題：網路科技的魅與惑時間：2017年11月10日（五）14:00-16:00地點：國立自然科學博物館生命科學廳B1多用途劇場主講人：柯慧貞（亞洲大學心理學系講座教授兼副校長）計畫主持人：周文豪（國立自然科學博物館副館長）洽詢電話：(04)2322-6940分機519鄭琼馨小姐本系列講座為免費參加，各場次主題時間及相關資訊可至活動網站（https://www.facebook.com/go.masterview）查詢，並提供線上直播服務（https://goo.gl/8QoSfT）。



訊息來源：國立自然科學博物館



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