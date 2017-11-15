總統教育獎得主賴翔緯音樂會 邀民同賞中央社 (2017-11-15 16:50)
2017總統教育獎得主賴翔緯18日將在雲林縣政府文化處表演廳舉辦音樂會，15日在宣傳記者會中小露一手，邀請民眾前來聆賞。中央社記者葉子綱攝 106年11月15日
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