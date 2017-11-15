賴清德與吳三連獎得獎人合影中央社 (2017-11-15 16:50)
行政院長賴清德（前右3）15日在台北國賓大飯店，出席第40屆吳三連獎贈獎典禮，與得獎者、與會貴賓等人合影。中央社記者吳家昇攝 106年11月15日
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