賴清德出席吳三連贈獎典禮（1）中央社 (2017-11-15 16:50)
行政院長賴清德（右）15日在台北國賓大飯店，出席第40屆吳三連獎贈獎典禮，並和吳三連台灣史料基金會董事長吳樹民（前左）交換意見。中央社記者吳家昇攝 106年11月15日
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