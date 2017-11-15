基隆壯觀里漏水嚴重 市長承諾解決中央社 (2017-11-15 16:50)
基隆市壯觀里內各社區（圖）從民國94年起陸續爆管漏水，今年9月、10月甚至漏水達4萬多度，估計住戶已多付170萬元。市長林右昌說，漏水還要住戶負擔不合理，會立即解決。（資料照片）中央社記者王朝鈺攝 106年11月15日
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上一則：醫護工會呼口號抗議勞基法修法
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