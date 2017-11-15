醫護工會呼口號抗議勞基法修法中央社 (2017-11-15 16:50)
台北市立聯合醫院企業工會、台灣護理產業工會等團體15日在立法院舉行記者會，高呼口號表達對行政院勞基法修正草案的不滿，要求行政院撤回修法。中央社記者孫仲達攝 106年11月15日
關鍵字：
上一則：產學合作 研發毛小孩罹癌保健品
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- GUCCI古馳 G-Timeless 超薄米蘭帶對錶-36+29mm
- 【紐崔斯Nutrience】INFUSION天然幼犬《雞肉》犬糧10kg
- 【HCG和成】懸掛式烘碗機(BS8000R)
- Lifegear 樂奇 BD-135L 浴室暖房換氣乾燥設備
- 寬庭行旅-環遊世界-加大四件式被套床包組(香檳灰+天使白)
- HERMES 經典山羊皮橘子造型掛腕零錢包(橘色)
- PowerSync群加 Cat6e網路線-藍色 305M
- 甜蜜約定 HelloKitty 喜歡妳kitty純銀/皮革手鍊-黑
- 《KOSNEY 淡淡的愛戀-藍》加大100%天絲TENCEL六件式床罩組
- 領航者 56吋吊扇+多燈組-遙控款(AS23097+23098RC)
本報透視集--人民罷昌其來有自【中央網路報】
被封講萬句 蔣萬安稱捍衛勞權不覺得累【NOWnews今日新聞】
李登輝時代曾研發中程飛彈？ 傳可打到北京和上海【台灣好新聞報】
本報社評--還要硬拗到何時？【中央網路報】