國一幼獅段施工 提醒用路人提前改道（2）中央社 (2017-11-15 16:50)
國道一號中山高速公路桃園段幼獅交流道15日晚間10時至16日上午6時施工，將暫時封閉南北雙向車道。國道高速公路局提醒用路人留意提前改道。圖為施工封閉及建議改道路線示意圖。（國道高速公路局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 106年11月15日
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