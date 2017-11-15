國一幼獅段施工 提醒用路人提前改道（1）中央社 (2017-11-15 16:50)
國道高速公路局發布新聞表示，國道一號中山高速公路桃園段幼獅交流道15日晚間10時至16日上午6時施工，將封閉南北雙向車道（66至68公里路段），提醒用路人提前改道。中央社記者吳睿騏桃園攝 106年11月15日
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