日媒：福島核污水儲罐大半用到神戶鋼鐵零部件北京新浪網 (2017-11-15 16:20)
中新網11月15日電 據日本共同社報導，日本原子能規制委員會本月14日稱，有關神戶制鋼所篡改產品數據問題，東京電力公司福島第一核電站為存放核事故導致不斷增多的核污水使用了約850座儲罐，其中大部分使用了神戶制鋼製造的零部件。
資料圖：福島核事故區。
報導稱，雖然東電稱「不存在違規工廠生產的零部件，對品質沒有影響」，但神鋼的調查僅針對過去一年的產品。如果之前生產的零部件存在違規，耐用性可能會出現問題，為此規制委要求東電實施詳細調查。
據日本原子能規制委介紹，約850座儲罐中使用了神鋼零部件的是約730座「熔接型」儲罐，幾乎所有熔接部分都使用了神鋼零部件。
一核事故當時使用的儲罐為用螺栓固定筒狀鋼板的「法蘭型」儲罐，因陸續發生污水泄漏，東電2013年起作為防漏對策將其更換成了高密封性的「熔接型」儲罐。
一核事故后，地下水流入因事故損壞的廠房內並接觸到熔落的核燃料，產生大量核污水，阻礙了反應堆報廢工作。東電雖對打上來的污水進行了凈化處理，但由於含有放射性物質氚，因此存放於儲罐中。
圍繞氚水，儲罐的擺放場地有限，也有對泄漏的擔憂。日本原子能規制委雖強烈要求稀釋到法定標準以下再排放入海，但遭漁民等當地居民的強烈反對，東電與經濟產業省等還未能實施。
責任編輯：吳倩
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