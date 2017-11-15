文／MOOK景點家編輯部整理報導



在社群媒體的普及下，拍照打卡是時下年輕人必做的事項，也因此食物的賣相變成許多人重視的特色之一。以下推選五大有高顏值甜點的店家，美麗的外觀宛如寶石般，讓人捨不得吃下肚。

SIANG HAO Patisserie如寶石般的蛋糕 (圖片提供／sakuraamy791025)

SIANG HAO Patisserie如寶石般的蛋糕 (圖片提供／sakuraamy791025)

SIANG HAO Patisserie夢幻般的甜點 (圖／SIANG HAO Patisserie)

SIANG HAO Patisserie夢幻般的甜點 (圖／SIANG HAO Patisserie)

SIANG HAO Patisserie (圖／SIANG HAO Patisserie)

SIANG HAO Patisserie (圖／SIANG HAO Patisserie)

Sugar Miss「豆腐岩」蛋糕 (圖／Sugar Miss)

Sugar Miss「豆腐岩」蛋糕 (圖／Sugar Miss)

BonBon Sweet千層蛋糕 (圖／BonBon Sweet)

BonBon Sweet千層蛋糕 (圖／BonBon Sweet)

cat’s house 貓屋咖啡館 - 星空檸檬慕絲 (圖／cat’s house 貓屋咖啡館)

cat’s house 貓屋咖啡館 - 星空檸檬慕絲 (圖／cat’s house 貓屋咖啡館)

樂福 – 夏日地球 (圖／樂福 新美式餐廳)

樂福 – 夏日地球 (圖／樂福 新美式餐廳)