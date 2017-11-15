閨蜜相聚小天地 五大高顏質甜點宛如寶石MOOK景點家 (2017-11-15 15:00)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
在社群媒體的普及下，拍照打卡是時下年輕人必做的事項，也因此食物的賣相變成許多人重視的特色之一。以下推選五大有高顏值甜點的店家，美麗的外觀宛如寶石般，讓人捨不得吃下肚。
SIANG HAO Patisserie如寶石般的蛋糕 (圖片提供／sakuraamy791025)
SIANG HAO Patisserie如寶石般的蛋糕 (圖片提供／sakuraamy791025)1. Siang Hao Pâtisserie
SIANG HAO Patisserie夢幻般的甜點 (圖／SIANG HAO Patisserie)
SIANG HAO Patisserie夢幻般的甜點 (圖／SIANG HAO Patisserie)在台中爆紅的SIANG HAO PATISSERIE・Desserts・手作甜點，有著藝術品般的手作蛋糕，遠看宛如一顆發亮的寶石，店家會隨著季節而推出不同的蛋糕，其中大理石鏡面蛋糕更是必點的人氣招牌。
地址：台中市西屯區太原路一段195號
營業時間：13:00 - 21:00 (週四未營業)
SIANG HAO Patisserie (圖／SIANG HAO Patisserie)
SIANG HAO Patisserie (圖／SIANG HAO Patisserie)2. Sugar Miss
位在台北市東區的Sugar Miss，近日推出的新商品「豆腐岩」蛋糕，大理石的方形外觀就宛如新竹的熱門景點豆腐岩，不僅好拍且口感也十分綿密天然。
地址：台北市光復南路290巷4號1樓 (國父紀念館站2號出口)
營業時間：12:00 - 20:00
Sugar Miss「豆腐岩」蛋糕 (圖／Sugar Miss)
Sugar Miss「豆腐岩」蛋糕 (圖／Sugar Miss)3. BonBon Sweet Dessert&Coffee
BonBon Sweet也有著高顏值的千層蛋糕，純白色系門面，大片落地透明玻璃窗，簡約明亮的設計讓整體空間十分乾淨。店外還有一片絕美的大理石牆，讓不少人來這裡都會在這裡拍上幾張成為人氣打卡背景。
地址：新竹市北區四維路49號
營業時間 : 11:00 - 21:00
BonBon Sweet千層蛋糕 (圖／BonBon Sweet)
BonBon Sweet千層蛋糕 (圖／BonBon Sweet)4. Cat's House
位在台中cat's house 貓屋咖啡館，除了有各式各樣的美味甜點外，宛如銀河般的「星空檸檬慕絲」，也是深受甜點控喜愛。
地址：台中市南屯區文心南二路170巷10號
營業時間：13:00 – 19:30 (週一、二未營業)
cat’s house 貓屋咖啡館 - 星空檸檬慕絲 (圖／cat’s house 貓屋咖啡館)
cat’s house 貓屋咖啡館 - 星空檸檬慕絲 (圖／cat’s house 貓屋咖啡館)5. REVEL 樂福新美式餐廳
位在台北市東區的樂福新美式餐廳，主打以創新手法呈現美式西岸料理風格，強調天然食材、主廚烹調、平實享受，不論是甜食還是鹹食都相當受歡迎，這裡也有許多高顏值甜點，包括「夏日星球」、野獸的玫瑰等。
樂福 – 夏日地球 (圖／樂福 新美式餐廳)
樂福 – 夏日地球 (圖／樂福 新美式餐廳)地址：台北市大安區大安路一段84巷4號2樓
營業時間：12:00 - 22:00
激似人氣甜點HARBS水果千層！台灣這裡吃得到 》https://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=16176
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