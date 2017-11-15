深秋最浪漫活動 獅子座流星雨極大期在這天MOOK景點家 (2017-11-15 15:50)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
台灣的11月份是進入深秋的季節，在這個季節裡，入夜後的東方天空為秋季星空所盤據。獅子座流星雨發生於每年的11月6至30日之間，國際流星組織預測今年的極大期發生於11月18日0時30分，輻射點在獅子座的頭部，於17日深夜約23點多自東北東方升起，5點天亮前在天頂稍偏東側。今年觀測時不受月光影響，觀測條件不錯。
獅子座流星雨極大期於11月18日凌晨 (圖／中央氣象局)
獅子座流星雨極大期於11月18日凌晨 (圖／中央氣象局)
這個周末除了獅子座流星雨的極大期外，11月17日也能看見金星合月的景象，17日日出前的東南東方低空，在曙光中可見到農曆廿九的殘月及其右下方的金星；此時在月亮的右方不遠處還隱約可以見到木星。
11月17日金星合月 (圖／臺北市立天文科學教育館)
11月17日金星合月 (圖／臺北市立天文科學教育館)
【Info】
獅子座流星雨
極大期：2017年11月18日0時30分
金星合月
時間：2017年11月17日日出前的東南東方低空
》https://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15806
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