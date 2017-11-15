（中央社記者朱則瑋台北15日電）NCC今天表示，IPv4位址已經無法滿足現今IP位址需求、資訊安全防護能力不足，同時考量通訊產業發展等因素，因此，積極督導電信業者推行IPv6試用。



IPv4（網際網路通訊協定第4版）位址耗盡，世界各國積極推動IPv6位址普及使用，國家通訊傳播委員會（NCC）發布新聞資料指出，就IP位址資源供應、產業對外擴展、資訊安全及因應資通訊產業發展等考量，將督導電信業者推行IPv6試用。



NCC表示，正推動商用網路至少做到，從支援IPv4轉為IPv4/v6雙軌普行，而除了電信業者、資通訊內容提供者要投入資源外，使用者終端設備也要配合，從終端使用者、存取服務、核心網路、到應用服務連網，全路徑上各個環節或介面，缺一不可。



NCC指出，初期將從輔導、協助電信業者解決困難為主，先督導業者以軟著陸、分階段方式推展，由先導性場測先行，再正式商用上路；並規劃透過普查，揭露市售相關連網設備的支援程度，後續將直接與主要終端設備製造或經銷廠商溝通，了解IPv6支援情況，避免準備不及或躁進影響網際網路服務品質穩定性。



NCC說，商用固網部分，中華電信已試辦IPv6用戶申請，大多試用戶都可正常以IPv4/v6雙協定方式連網，不過，仍有部分固定IP的用戶相關設定需要進一步調校，才能使用雙協定連網；在行動網路部分，台灣網路資訊中心(TWNIC)與中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等3家業者已合作進行IPv6用戶測試。



NCC表示，由於仍有部分廠牌終端設備不支援IPv6，建議民眾參加試用前，應先確認自備的設備支援程度；而NCC針對IPv6終端設備及應用服務，將在明年進行市售產品調查，確認各種廠牌型號終端設備及手機的支援程度與設定方式，並嘗試調查對支援IPv4/v6雙協定所遭遇的困難，提出解決方案。1061115