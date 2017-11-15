京津冀周邊空氣品質改善 秋冬季難達標中央社 (2017-11-15 15:34)
（中央社台北15日電）中國環保部今天通報京津冀周邊城市10月份空氣品質情況，在「秋冬季改善目標」一項中，總共28個城市全部是負值。環保部表示，完成秋冬季改善空氣品質目標的壓力很大。
為確保完成「大氣污染防治行動計畫」所確定的2017年各項目標任務，大陸環保部年3月發布「京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案」，包括北京市、天津市及河北、山西、山東、河南省的26個城市，列為「京津冀大氣污染傳輸通道」，簡稱「2+26」城市。
法制日報報導，10月份，「2+26」城市中，河北省保定市細懸浮微粒（PM2.5）月均濃度最高，達1立方公尺96微克。
中國環保部表示，從改善幅度來看，17個城市PM2.5月均濃度較去年同期下降，降幅排名前3的城市為河北省保定市、北京市和河北石家莊市，分別下降34.4%、32.1%和31.0%。
但有11個城市較去年同期上升，升幅排名前3的城市為山西省晉城市、河北省邯鄲市和河南省焦作市，分別上升139.1%、62.7%和51.2%。
報導說，在「秋冬季改善目標」一項中，「2+26」城市中全部為負值。其中，北京市、天津市、河北省石家莊市、山西省太原市最高，為負25%。 1061115
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