（中央社記者江佩凌、張芷瑜台北15日電）第三屆海峽兩岸廣電影視文化展今天在台北登場並舉行論壇，中國知名節目製作人陳偉出席分享讓節目爆紅的「帕斯卡爆款定律」，也就是精準於受眾人群投入最多的資源。



知名節目「中國有嘻哈」總製作人陳偉今天在台北出席綜藝節目製作論壇說：「2017是網路綜藝的超級元年」，並逐漸超越電視台製作品質。



他表示，製作節目的要點在於用戶需求，而過去講求老少咸宜，但是接近科技時代，透過網路分析能精準掌握到網路節目大多為35歲以下用戶觀賞，因此能用更精準的方式製作節目。



提及「中國有嘻哈」的製作過程，陳偉坦言，當初其實不被看好，但是運用自訂的一套標準「帕斯卡爆款（高人氣）定律」，意即在小單位面積上用上最大的資源投入，也就是精準於受眾人群投入最多的資源。



陳偉指出，尤其現今年輕人走上個性時代，透過「小即是大」的概念，開始關注小眾品牌、小眾音樂，他說，小眾帶來的優越感在網路時代做綜藝節目可能是件好事。



他更進一步提及，嘻哈雖小眾，但是要做到大眾可以接受，就必須去思考大眾能接受什麼。經團隊分析，影音視頻網站「愛奇藝」觀看電影電視劇的用戶多於綜藝，因此要將看劇用戶人群轉化成綜藝用戶，必須將綜藝節目製作近趨於一部戲劇，讓影視語言更接近劇集，以這樣的邏輯來讓更多人感興趣。



阿里巴巴文化娛樂集團大優酷事業群高級總監宋秉華在會中表示，2021年將會是網路視頻的天下，並強調：「未來，競爭的核心是研發。」



他說，他會以項目規模、卡司陣容、觀眾洞察、製作團隊、運氣等8要點來預判項目是否能成為「爆款」；透過科學化生產流程及參考英國綜藝模式研發技巧，像是專業的質量管理、成本控制和製片管理這樣近似工業化工業流程，能讓「運氣」的影響占比變小。



提起與台灣製作人交流經驗，宋秉華表示，近年來台灣製作人駕馭預算的能力較弱，但是最看重台灣文創業者「匠心」的精神，希望台灣人才能夠以科學的態度抱持研發精神進入中國一起合作。1061115