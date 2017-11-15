（中央社記者吳睿騏桃園15日電）國道1號中山高速公路桃園段幼獅交流道，今晚10時至明天早上6時因施工，將封閉南北雙向車道（66至68公里路段）8小時，平面道路的青年路跨中山高速公路段一併封閉。



國道高速公路局拓建工程處發布新聞稿表示，為進行幼獅交流道改善工程，跨越高速公路主線預力箱型梁吊梁作業。中山高速公路桃園段幼獅交流道，從今晚10 時至明天早上6時，封閉南北雙向車道（66至68公里路段）8小時，幼獅工業區跨中山高速公路段的青年路也一併封閉。



高公局表示，北上駕駛如遇封閉時段，需提早在楊梅交流道下平面道路，行駛台1線再由平鎮（中壢）、新屋交流道上高速公路續行；南下車輛則從平鎮（中壢）、新屋交流道下，再沿台1線銜接楊梅交流道。



為避免車輛集中使用既有匝道「先出後入」反而造成壅塞，國公局建議長途車輛改走五楊高架道路，大型車輛則可由平鎮系統交流道、楊梅交流道繞行台66線快速公路或台1線再進入國道中山高。



高公局人員指出，幼獅工業區連結東區與西區的青年路跨越橋也將因施工封閉，西區車輛要進入高速公路只能通行南下入口匝道往南，東區車輛僅能由高速公路北上入口匝道往北。至於西區北上車輛、東區計劃南下車輛、以及東西區間往來車輛則要繞行幼獅路續行。



高公局表示，駕駛可收聽警廣或撥打1968免付費客服專線瞭解最新路況，同時呼籲車輛行經管制區域須減速慢行，並依照相關指示提前改道，施工日期如因雨順延，將另行通知。1061115