（中央社記者江佩凌、黎萱台北15日電）第三屆海峽兩岸廣電影視文化展今天開幕，今年有55家兩岸三地代表性影視單位參展，其中還有8場論壇及講座，談論影視潮流發展現況，促進兩岸影視產業人員交流。



兩岸影視交流活動「海峽兩岸廣電影視文化展」今在台北華山文創園區開幕，台灣方面有多家媒體及製作公司代表出席，中國大陸方面則有愛奇藝、華誼兄弟、優酷、豆瓣等影視業者派代表參加。



兩岸之間的影視交流，從1987年開放兩岸探親時開啟序幕，到2008年兩岸開始大三通後，影視交流更是興盛。新聞稿指出，今年的文化展參與人數突破千人，中國大陸方面有230人，8場論壇及講座更是邀請到多名具有影視影響力的決策者經驗分享。



台灣中華廣播電視節目製作商業同業公會理事長汪威江致詞表示，為了不讓兩岸影視交流中斷，他促成「海峽兩岸廣電影視文化展」的誕生，如今邁入第三屆，參與人數一再破紀錄，與會代表皆是重量級影視人，堪稱是兩岸影視的高峰對談。



汪威江說，盼「海峽兩岸廣電影視文化展」作為一個平台能締造多項記錄，並「用最少經費做最多的事」，讓兩岸影視業者充分談各項合作，共創兩岸影視未來，發揚中華文化。



中華廣播影視交流協會副會長勵彬表示，兩岸交流經過30年，特別是影視交流過程中，每年都會產生很多優秀的電視劇，有台灣的演員、導演和製作人參與。



勵彬說，去年台灣演藝人士赴陸參與電視劇作品和綜藝節目超過1000人次，說明兩岸影視文化交流相當熱絡密切，期盼未來兩岸在多方面都有不同精采的表現。



第三屆海峽兩岸廣電影視文化展15日、16日在台北華山文創園區舉行。1061115