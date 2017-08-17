陳小春父憑子貴 身價暴漲五倍嚇退《紅白》NOWnews今日新聞 (2017-11-15 15:24)
港星陳小春因攜子參加大陸實境節目《爸爸去哪兒》，身價暴漲，兒子Jasper可說是爸爸的小福星。近日台視邀請他再上《超級巨星紅白藝能大賞》，沒想到相較三年前的價格漲了五倍，個人價碼已高達新台幣750萬元。
據《鏡週刊》報導，《爸爸去哪兒》因為充滿孩子與父親的逗趣相處過程，是大陸相當火紅的戶外親子真人秀節目，陳小春父子並不是第一對被捧紅的親子檔，林志穎、曹格親子檔也受到粉絲熱愛。陳小春在節目中常對兒子大小聲，每次Jasper眼眶含淚叫爸爸不要生氣，都會在網路上掀起一波熱議，Jasper的呆萌形象深受觀眾喜愛。
▲Jasper在車上熟睡。（圖／翻攝自陳小春微博 , 2017.08.17）
陳小春因親子節目人氣一級棒，據悉，台視正是相中他的高人氣，所以期望今（2017）年再邀他參加除夕節目《超級巨星紅白藝能大賞》，沒想到卻被開高價人民幣150萬元（約新台幣750萬元），因此只能忍痛放棄。三年前，台視曾邀請他和鄭伊健、謝天華、錢嘉樂及林曉峰五位「古惑仔」來台演出，據了解，當時陳小春的價碼為人民幣30萬元（約新台幣150萬元）。
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