新北國際華人紀錄片月 感動你一整個月中央社 (2017-11-15 14:58)
（中央社記者王鴻國新北15日電）2017新北市國際華人紀錄片月今天開幕，開幕片「宅．私塾」導演黃建亮等眾多紀錄片重量級影像工作者到場共襄盛舉。為期一個月放映期間，要讓紀錄片的感動充斥、無所不在。
2017新北市國際華人紀錄片月今天開幕，現場邀請新北市長朱立倫及CNEX董事長蔣顯斌、香港華語紀錄片節總監林偉鴻等多人參與。活動將放映包含新北市紀錄片獎優選影片、香港華語紀錄片節精選作品及CNEX亞洲地區精選紀錄片等影片。
朱立倫表示，新北已經連續7年舉辦紀錄片獎，吸引許多年輕導演參與，今年與CNEX合作延伸至華人世界的紀錄片圈，首度舉辦國際華人紀錄片月活動，匯集兩岸三地的華人紀錄片，希望成為華人紀錄片世界的一項指標與里程碑。
他表示，這次國際華人紀錄片月共有33部作品，每部影片中呈現的主題和人物都不一樣，透過鏡頭記錄出華人社會所面對各種艱難、複雜的生活面貌與人生課題，希望透過放映呈現各種華人世界的不同風貌。
蔣顯斌說，CNEX深耕紀錄片文化推廣已久，今年首次與新北市合辦國際華人紀錄片月，將帶給影迷不同視野，關心台灣並認識、瞭解自己所處的亞洲。
開幕片是黃建亮導演「宅．私塾」，片中透過四個不同背景、但同樣選擇自學家庭的家長與小孩，審視他們各自的樣貌與故事。映後舉辦座談，黃建亮現場與觀眾互動交流，反應十分熱烈。
新聞局表示，「2017新北市國際華人紀錄片月」11 月15日至12月10日於板橋「府中15」放映廳舉行，活動免費入場自由入座，歡迎有興趣的民眾踴躍前往觀賞，詳細資訊可上臉書「感動，無所不在！」或至新北市紀錄片官方部落格查詢。1061115
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