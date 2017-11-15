









bnt新聞訊 韓國歌手、演員具荷拉確定出演olive頻道綜藝節目「Seoulmate」。

「Seoulmate」節目方面15日向媒體表示：“具荷拉確定將作為嘉賓出演，節目播出日期目前尚未確定。”「Seoulmate」是展現最近流行的home share文化的綜藝節目，到訪韓國的外國友人將住進明星家中，一同進行首爾旅行。

另外，「Seoulmate」正於每周六晚6時（韓國時間）播出。王容/文 bnt新聞DB/圖





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