「亨利爺爺和我」發布會 李順載朴素丹等出席Wow!NEWS新聞網 (2017-11-15 14:29)
bnt新聞訊 15日下午，韓國話劇「亨利爺爺和我」（暫譯）制作發布會在首爾鐘路區大學路舉行，李順載、申久、朴素丹、金瑟祺等出席。 王容/文 白秀硯/圖
本文出處
『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
香蒲麗 導入儀．貝思得 導入儀．超音波 導入儀．N820 導入儀．聲波 導入儀．RUNVE 導入儀．hitachi 導入儀 n2000．RUNVE 微震 導入儀．離子導入儀．導入儀 CM-N820．Headcolor 煥彩導入儀．超音波導入儀．日本導入儀．驅黑 導入儀．導入儀 hitachi．緊緻 導入儀．超聲波 導入儀．導入儀．HeadColor 導入儀 台灣製．導入儀 台灣製．COTA 彩光美膚儀 導入儀．RUNVE ar383 導入儀．cota 導入儀．hitachi 導入儀
2017故宮「大英博物館藏埃及木乃伊展」六福萬怡官方指定入住【Wow!NEWS新聞網】
李安確定返台頒獎！第54屆金馬獎最令人期待的5大亮點【KNOWING新聞】
遭Uber外洩地址、譏沒通告 《大學生》蘿莉塔怒提告【NOWnews今日新聞】
海倫清桃遭色狼襲胸 驚嚇24小時未闔眼【NOWnews今日新聞】