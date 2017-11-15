南臺科技大學食品檢驗平台聯盟備忘錄簽署儀式



(中央社訊息服務20171115 14:35:26)南臺科技大學日前與臺南市食品安全自主管理聯盟協會於南臺科技大學共同舉辦「南臺科技大學食品檢驗平台聯盟備忘錄簽署儀式」在臺南市政府衛生局李盈霖科長及與會貴賓的見證下正式簽屬合作備忘錄，由南臺科技大學盧燈茂校長、臺南市食品安全自主管理聯盟協會張鴻德監事、行政院農業委員會畜產試驗所黃振芳所長、國立成功大學永續環境實驗所盧幸成組長、嘉南藥理科技大學食品科技系鍾玉明副教授、長榮大學職業暨環境與食品安全研究中心張振平副教授、大成長城企業股份有限公司何瓊瑛協理、統一企業公司食品安全中心李明謙經理、SGS臺灣檢驗科技(股)有限公司李一興主任、全國公證檢驗股份有限公司黃昱璋組長及捷生國際標準檢驗股份有限公司主任等10個單位共同簽署合作意向書，聯合臺南市之食品檢驗資源單位，共同為食品檢驗需求提供服務，並且以此共用、共享資源之協力模式作為全國食安管理的典範。



南臺科技大學盧燈茂代理校長表示對於臺南市政府對於食安相關的作為與努力是有目共睹的，全市民都應該吃的問題是需要嚴格把關，並能讓食品業者及民眾產生信任感，對於吃的人而言也能夠吃得安心，因為民以食為天，而現在的人也越吃越精緻越吃越多樣，所以這個食安的工作我們必須大家通力合作，包括我們南臺、整個聯盟及整個產業界，結合產官學來一起為我們食安的把關，也為我們外銷的信用度能獲得國際的肯定。



衛生局李盈霖科長表示食安的問題這幾年是被大家所討論與重視，所以食品檢驗是最後一道關卡，所有的資源都很相當重要，首先感謝大家能來參與這個食品檢驗平台聯盟，目前政府在推動食品三級品管，基本上所有的食品廠商都需要自主管理，此外特別感謝沈主任，能促成此事她是最主要的推手，最後祝福食品檢驗平台聯盟備忘錄簽署儀式圓滿成功。



資料來源：Southern Taiwan University of Science and Technologyhttp://www.stust.edu.tw/



訊息來源：南臺科技大學



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