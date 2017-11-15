崑大電通系舉辦無線電電波測向競賽 青年學子戶外競速



(中央社訊息服務20171115 14:22:08)崑山科大電腦與通訊系偕同潔淨能源有限公司，以及該校的電波測向社，日前於臺南走馬瀨農場舉辦一年一度「崑大電通盃無線電電波測向競賽」，邀請國內各大專院校及高中職學生參加培訓課程與競賽。大專組由地主隊崑山科大奪得第一名，高中職組則由臺南市慈幼高工拔得頭籌。第二名由臺南女中脫穎而出，讓人刮目相看。



「崑大電通盃無線電電波測向競賽」已連續舉辦五年，今年則有15間大專院校及高中職師生組隊參與，過去曾與中國國家無線電運動協會合作舉辦，並推派選手參加國際競賽，使同學能與國際選手互相切磋並拓展視野。結合科技與體育的無線電電波測向競賽，在國際間是一項普及的活動，參賽者必須具備運用天線和接收機的能力，尋找隱藏發報機的位置，比賽時需要結合地圖的判讀，還要有充足的體力在廣大的競賽場地尋找目標，更要有靈敏和獨立判斷力，才能在最短的時間完成。



電通系主任蔡崇洲表示，現今因3C產品氾濫，學生沉迷於電動玩具，該系辦理該活動除能學習測向技巧，藉由尋找發射臺引導學生走到戶外，以競速來訓練速度、體能，以搜尋困難度磨練耐心及毅力，是一項值得推廣的活動。電波測向應用領域廣泛，除軍事用途外，現今工業主流「物聯網」的感知層技術，即需要精確的定位能力，該競賽不僅著重體能，也須靈活應用技巧與判斷，方能以最快時間完成。



為推廣此項競賽活動，崑山科大電波測向社也積極前往嘉義協志工商、臺南慈幼高工、北門農工以及善化高中等高中職校進行體驗活動，善化高中曾炳彰教官進一步結合軍訓課程實施，使學生了解電波技能於國防上的應用。希望藉由此活動，推廣介紹電波測向技術與電磁知識，並讓相關專業技術能力向下紮根至高中職校。與會師生皆表示，藉由實際操作，對電磁通原理及應用層面有更深刻的了解。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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