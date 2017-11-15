崑大通識中心辦理臺南學活動 從族群共生了解普渡文化



(中央社訊息服務20171115 13:58:32)崑山科技大學通識教育中心舉辦臺南學系列活動-「臺南安平的普渡文化」，邀請安平民俗文化研究者蒞校演說，讓同學了解臺灣的普渡文化不是「迷信」，而是在敬畏鬼神同時，象徵族群的共生與和平、悲憫孤苦，連結先民開臺背景的宗教、土地認同與歷史情懷。



活動先於11月14日邀請民俗學者吳明勳老師演講「安平角頭廟宇的普渡祭典」，21日則邀請文史工作者王愛雯主講「全臺唯一的靈濟殿孤棚祭」。「普渡文化」在臺灣民間信仰中極為重要的祭典，早年的移民帶著原鄉信仰，跨越臺灣海峽來臺開墾，由於自然環境因素，先民在渡海移民時常遭遇不幸而客死異鄉，即使抵達臺灣之後，常面對天災、瘟疫，或是土地爭奪、族群械鬥以及原漢抗爭等民變，而成了亂鬥中的犧牲者。尤其因政府禁令，移民無法攜帶家眷來臺，故死後變成了無主孤魂。



臺灣民間抱持著敬畏與悲憫的心情，為這些無主的「好兄弟」辦理普渡，符應了道教透過「施食濟鍊」使幽魂眾等得其所要、歸其所歸，因此臺灣的中元普渡相較於其他華人地區，特別的盛大且普遍，結合「悲憫」的博愛胸襟與善念，逐漸成為臺灣的特有民俗文化。安平既為臺南最早發展的地區，每年農曆七月安平十角頭社的普度祭典，便成為十分重要的活動，時至今日，更發展出屬於安平特色的文化活動。



該次邀請兩位安平民俗文化研究者，皆長期耕耘安平民俗文化，將為同學們介紹「豎燈篙與施放水燈、山燈」、「陰陽醮醮儀」、「放赦」、「牽水「車藏」」、「登座說法化食普施」、以及靈濟殿的「孤棚祭」等安平的普渡文化，讓這些對普渡文化一知半解的年輕學子，能夠體認其背後憐憫、慈悲、共生與和平京都，並給予尊重。本月21日下午3點到5點半，將於崑山科大教學大樓第一階梯教室，舉辦第二場講座，歡迎踴躍參與。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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