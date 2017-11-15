歡迎參加「最小的花」音樂會



(中央社訊息服務20171115 13:48:02)國立雲林科技大學藝術中心主辦「最小的花」音樂會，將於106年11月18日(六)14:30在雲林縣政府文化處表演廳舉行，歡迎民眾自由入場欣賞演奏。



演奏者為2017年總統教育獎得主賴翔緯，他就讀雲林縣樟湖生態國中小九年級生，二歲九個月診斷為中度自閉症，三歲開始學琴，熱愛舞台表演。曾獲2014希朵夫音樂大賽（雲嘉地區）鋼琴國小五、六年級組第一名、2014文化盃音樂大賽（嘉義）鋼琴國小五年級組第二名、2016第8屆全國心智障礙者才藝大賽音樂表演青少年個人組第三名、雲林縣105學年度學生音樂暨師生鄉土歌謠比賽鋼琴獨奏國中B組佳作、2017希朵夫音樂大賽（雲嘉地區）國中組古典鋼琴第一名和小提琴第二名，以及103~106年度教育部學產基金補助培訓具特殊專長弱勢學生計畫。



賴翔緯在小學畢業前，榮獲雲林縣政府模範兒童最佳進步獎，並於國立雲林科技大學藝術中心舉辦「翔緯的香蕉樹」感恩音樂會。曾多次與國中小同學一起爬百岳、單車環島壯遊。翔緯的爸媽都在雲林科技大學服務，深信人有無限的潛能，只要永不放棄、努力加上等待，就會有豐碩的果實。



本次樂會由賴翔緯及老師等友人演奏，包含鋼琴、提琴和吉他共十三首樂曲，希望藉此音樂會傳達生命的堅韌與美麗，每一個人只要透過努力、不放棄，都能開出屬於自己生命的花朵。



訊息來源：國立雲林科技大學



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