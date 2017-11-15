匯聚兩岸即戰力智慧 第五屆台蘇論壇聖約翰科大盛大開幕



(中央社訊息服務20171115 13:37:47)為協助中國大陸與台灣院校相互借鏡、學習高教經驗，深化兩岸高等職業教育交流合作，「第五屆海峽兩岸高等職業教育校長聯席會議學術年會」（簡稱：「台蘇論壇」）由聖約翰科技大學（簡稱：聖約大）承辦，並於106年11月14日舉行盛大開幕式，計有77位江蘇省貴賓遠道而來共襄盛舉，堪稱是近年來兩岸交流最大代表團。新北市副市長侯友宜出席閉幕式，看到兩岸學校如此重視高等職業教育感到欣慰，他認為「重情重義重友誼」，友誼交流很重要，希望兩岸交流透過學術與教育越來越好，期待現在的閉幕為下一次開幕的友誼更進一步。



侯友宜副市長致詞時表示，聖約大位於台灣最美麗的淡水河出口處，是新北市最北邊、風景最秀麗的地方。新北市擁有400萬人口，是台灣最大的直轄市，非常重視技職教育，近幾年在朱立倫市長的帶領下，除成立技職教育科之外，也設立許多新北創力坊，諸如：機器人、人工智慧、大數據物聯網、能源科技、金融科技…等等，期許學生在實務操作上能夠學以致用。看到兩岸有這麼多學校透過參與學術研討會互相學習及借鑒，提升兩岸學術及教育，他覺得非常感謝與熱忱歡迎。



聖約大艾和昌校長就「台灣在高等教育國際化面臨的挑戰及對策」進行演講，他認為「全球移動力」是未來人才的首要關鍵能力，未來履歷最重要的項目是「國際經驗」，要拓展青年學生國際視野，目前台灣高校正強調「溝通力」、「專業力」、「適應力」及「實踐力」等四種能力作為基礎進行人才培育。他以「聖約大學生跨出台灣舒適圈，前往南印度從事國際志工服務」為例，說明「光與真理」是聖約大辦學精神，所以引導每位學生認識自己（心中的光），並關懷他人（傳遞光），是「德以輔才」的重要課程。江蘇經貿職業技術學院薛茂云院長則以該校為例，說明該校在互聯網背景下，實踐高職新商科人才培養體系的4個具體做法。



聖約大校務顧問、上海諾霸精密機械公司曾鴻鍊董事長則以企業家角度講述其對人才培育的期待，他認為學校應該結合企業及社會需求，從傳統單一技術性型人才轉變為高素質複合型技能人才培養，並與企業共同搭建員工提升計畫，提供最新技術課程，提升人力資源素質。他強調教育源於技術，贏在創新，學校應與企業積極產學合作、規劃及互通，才能創造共贏。



「台蘇論壇」由台灣私立科技大學校院協進會、中國高等職業技術教育研究會及江蘇省高職教育研究會主辦，台灣聖約翰科技大學及江蘇經貿職業技術學院承辦，海峽兩岸近170位校院領導齊聚一堂，就「專業技術人才培育之創新模式-兼具實作力、創新力、就業力與國際移動力的即戰力」之主題進行腦力激盪、經驗交流與共識產出。共舉辦3場次專題演講及5場次論文發表，並有3組分論壇分別就「技職教育的彈性學習與創客教育」、「產業人才的職能基準與策略聯盟」及「翻轉技職教育及兩岸創新人才培育模式」之主題進行分享與回應，與會貴賓就各自經驗提出看法與意見，現場討論熱烈、欲罷不能。下一屆承辦學校為揚州工業職業技術學院，閉幕式時並舉辦會旗交接儀式，兩岸學校校長互約明年揚州再相見。



訊息來源：聖約翰科技大學



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