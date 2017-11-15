結合古代鑑識智慧與現代科學鑑識技術 科博館「古今法醫傳奇與反毒防罪體驗」免費參觀



(中央社訊息服務20171115 13:34:43)科博館與法務部法醫研究所即日起至107年5月20日止，在國立自然科學博物館第四特展室合作推出《古今法醫傳奇與反毒防罪體驗特展》，以法醫學之父-宋慈所著世界最早的法醫鑑識專書-洗冤集錄為本，將古代鑑識的智慧結合現代科學鑑識技術，貫古穿今展現犯罪破案關鍵。



今(15)日特展開幕，由法務部張斗輝常務次長、科博館副館長羅偉哲、教育部專門委員鄭文瑤等代表致詞，策展人楊中信博士亦分享策展理念，期待特展中觀眾透過動手操作相關鑑識科學展品，在寓教於樂活動中培養觀察、分析與解決問題的能力。



在臺灣居高不下的吸毒人口與其衍生的社會問題，導致犯罪事件層出不窮，本展以真實吸毒者影像與體驗操作展品以及現今因毒品犯罪的實際案例讓觀眾了解毒品害己害人、毀家滅國的可怕。社會公平正義的維護，須仰賴政府的廉政，本展以動畫遊戲方式讓觀眾明白廉政防貪的重要。貪、嗔、癡三毒往往是犯罪的根源，在展示中將透過簡單易懂的操作遊戲，讓觀眾體驗避開三毒的迷惑來防罪與避禍。



本特展歡迎對鑑識科學、反毒、廉政與防罪議題及品德教育工作有興趣的民眾，於展示期間到館參觀。凡於展期間參觀之公務人員，可獲得終身學習時數認證1小時。毒害禍延至校園令人憂心，而預防更勝於治療，科博館盼此特展兼具品德教育的功能，發揮正面影響力。



◎ 時 間：106年11月15日~107年5月20日◎ 地 點：國立自然科學博物館第四特展室訊息來源：國立自然科學博物館



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