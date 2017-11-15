朱立倫出席新北國際華人紀錄片月開幕中央社 (2017-11-15 14:50)
2017新北市國際華人紀錄片月15日開幕，為期1個月將放映多部影片，新北市長朱立倫（中）出席活動。中央社記者王鴻國攝 106年11月15日
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