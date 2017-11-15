又一樁性醜聞 約翰屈伏塔爆性騷擾男人NOWnews今日新聞 (2017-11-15 14:20)
好萊塢性醜聞延燒不斷，近日男星約翰屈伏塔（John Travolta）也被爆料，2000年2月對一位男按摩師性騷擾，不僅襲臀亂摸，甚至言語下流，表示想「更進一步」。
根據美媒報導，該名男按摩師向警方報案時供稱，屈伏塔在自己進行按摩服務時，多次拿下毛巾，他不停地將毛巾放回去，相當困擾。沒想到，當按摩進行到全身去角質的流程時，屈伏塔忽然大讚他很有魅力，「你讓我很興奮。」去角質後，更邀請他一起進蒸氣烤箱，屈伏塔趁機展示自己的按摩技巧，假好心真騷擾，「他摸我的屁股，並將手滑進股溝。」下流行徑令人膛目結舌，男按摩師最後乾脆報警。
▲約翰屈伏塔多次傳出騷擾醜聞。（圖／翻攝自臉書 , 2017.11.15）
不過當天警方抵達時，屈伏塔早已揚長而去，全案不了了之。這不是屈伏塔第一次傳出騷擾事跡，他還在2012年連續被2名男按摩師指控性騷擾，甚至強迫對方看他自慰，風暴越演越烈。雖然他與女星凱莉普烈斯東（Kelly Preston）結婚26年，育有2子1女，但他對男性的騷擾醜聞卻一直沒斷過，他本人也從未對外否認過。
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
香蒲麗 導入儀．貝思得 導入儀．超音波 導入儀．N820 導入儀．聲波 導入儀．RUNVE 導入儀．hitachi 導入儀 n2000．RUNVE 微震 導入儀．離子導入儀．導入儀 CM-N820．Headcolor 煥彩導入儀．超音波導入儀．日本導入儀．驅黑 導入儀．導入儀 hitachi．緊緻 導入儀．超聲波 導入儀．導入儀．HeadColor 導入儀 台灣製．導入儀 台灣製．COTA 彩光美膚儀 導入儀．RUNVE ar383 導入儀．cota 導入儀．hitachi 導入儀
- Nike 籃球鞋 Lebron XIV EP 運動 男鞋
- Vivienne Westwood 英國薇薇安魏斯伍德簡約時尚金屬浮雕土
- 【ZODENCE】MAN 義大利牛皮系列多卡層三折長夾(咖)
- 【Money】Her Money Eau de Parfum-女性金錢淡香精-50ml
- Jawbone UP2 時尚健康智慧手環
- LOEWE Puzzle 切線設計牛皮拉鍊長夾(灰藍色)
- 【契斯特】新質感八公分超厚實京都日式床墊-單人(金式法頌)
- 美國漢美馳 Hamilton Beach 專業營養調理機 (典雅灰)
- 【CSP】ECO.GEL.12110電池(非常適合露營車.太陽能.風力發電
- RABEANCO 迷時尚系列水墨紋牛皮多格層拉鍊長夾 - 深杏
2017故宮「大英博物館藏埃及木乃伊展」六福萬怡官方指定入住【Wow!NEWS新聞網】
李安確定返台頒獎！第54屆金馬獎最令人期待的5大亮點【KNOWING新聞】
遭Uber外洩地址、譏沒通告 《大學生》蘿莉塔怒提告【NOWnews今日新聞】
海倫清桃遭色狼襲胸 驚嚇24小時未闔眼【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》