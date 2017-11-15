▲約翰屈伏塔被爆料，對男按摩師性騷擾。（圖／翻攝自臉書 , 2017.11.15）

好萊塢性醜聞延燒不斷，近日男星約翰屈伏塔（John Travolta）也被爆料，2000年2月對一位男按摩師性騷擾，不僅襲臀亂摸，甚至言語下流，表示想「更進一步」。

根據美媒報導，該名男按摩師向警方報案時供稱，屈伏塔在自己進行按摩服務時，多次拿下毛巾，他不停地將毛巾放回去，相當困擾。沒想到，當按摩進行到全身去角質的流程時，屈伏塔忽然大讚他很有魅力，「你讓我很興奮。」去角質後，更邀請他一起進蒸氣烤箱，屈伏塔趁機展示自己的按摩技巧，假好心真騷擾，「他摸我的屁股，並將手滑進股溝。」下流行徑令人膛目結舌，男按摩師最後乾脆報警。

▲約翰屈伏塔多次傳出騷擾醜聞。（圖／翻攝自臉書 , 2017.11.15）

不過當天警方抵達時，屈伏塔早已揚長而去，全案不了了之。這不是屈伏塔第一次傳出騷擾事跡，他還在2012年連續被2名男按摩師指控性騷擾，甚至強迫對方看他自慰，風暴越演越烈。雖然他與女星凱莉普烈斯東（Kelly Preston）結婚26年，育有2子1女，但他對男性的騷擾醜聞卻一直沒斷過，他本人也從未對外否認過。