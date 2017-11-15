不用飛日本！台灣也買得到話題透明奶茶MOOK景點家 (2017-11-15 13:00)
文／MOOK景點家整理報導
9月份掀起話題的透明奶茶，讓近期到日本遊玩的旅客幾乎人手一瓶，除了嘗鮮也幫朋友購買，甚至當伴手禮送人，充滿話題與趣味性，令許多造訪日本的遊客趨之若鶩，就算沒買至少也會拍張照打卡分享。
透明奶茶上市後，造成話題。(圖／MOOK景點家)
透明奶茶上市後，造成話題。(圖／MOOK景點家)
台灣商家看準商機的速度也越來越快，頂好超市與大潤發等超市品牌皆引進，頂好超市11月8日左右上市，進貨7000瓶，以北部門市鋪貨居多，第二波11月27日會再進貨5000瓶，想購買的消費者不用飛日本就可買到。
不少人把透明奶茶當作話題性的贈品，整箱購入分送或代購。(圖／MOOK景點家)
不少人把透明奶茶當作話題性的贈品，整箱購入分送或代購。(圖／MOOK景點家)
此外，大潤發也趕上這波風潮，12月份上架4800瓶透明奶茶，售價的部分頂好超市為65元，大潤發為70元(但會搭配其他優惠促銷)，透明奶茶日本原價合台幣約33月左右，想要嘗鮮的消費者，大多好奇它的味道如何，不少網友反應「就是奶茶味啊!」、「好像有點化學感」，想要嘗嘗味道的消費者可以就近在台灣購得。
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