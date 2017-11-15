文／MOOK景點家編輯部整理報導



台灣除了傳統的寺廟外，也有許多各式各樣的寺院，坐擁多種的奇觀異景，位在台南的玄空法寺也是其中之一。玄空法寺於1989年建立，園區面積達3公頃，以五葉松、奇石、樹化玉、鐘乳石、夜景等特色遠近馳名，呈現自然和諧的廟堂建築之美，是台南楠西區主要觀光景點之一。

玄空法寺鐘乳石林 (圖／玄空法寺)

玄空法寺鐘乳石林 (圖／玄空法寺)

玄空法寺日式庭園 (圖／玄空法寺)

玄空法寺日式庭園 (圖／玄空法寺)

玄空法寺樹化玉 (圖／玄空法寺)

玄空法寺樹化玉 (圖／玄空法寺)

玄空法寺奇觀相當多，包括有世界遺產潛力的上億年樹化玉、千萬年歷史的鐘乳石林、全台最大的石塊等奇石異樹。日式的庭園有著小橋流水的氛圍，其中有一條3、4百公尺的森林步道「生命之路」，是全台寺院中最長、最美的步道。

玄空法寺佛心印聖石 (圖片提供／miawu94610)

玄空法寺佛心印聖石 (圖片提供／miawu94610)

玄空法寺小橋流水的氛圍 (圖片提供／miawu94610)

玄空法寺小橋流水的氛圍 (圖片提供／miawu94610)

玄空法寺庭園 (圖／玄空法寺)

玄空法寺庭園 (圖／玄空法寺)

玄空法寺夜景 (圖片提供／chu_c_c)

玄空法寺夜景 (圖片提供／chu_c_c)

玄空法寺夜景 (圖片提供／chu_c_c)

玄空法寺夜景 (圖片提供／chu_c_c)