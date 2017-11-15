史前鐘乳石陣台灣也有 日式寺院來台南必遊MOOK景點家 (2017-11-15 13:00)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
台灣除了傳統的寺廟外，也有許多各式各樣的寺院，坐擁多種的奇觀異景，位在台南的玄空法寺也是其中之一。玄空法寺於1989年建立，園區面積達3公頃，以五葉松、奇石、樹化玉、鐘乳石、夜景等特色遠近馳名，呈現自然和諧的廟堂建築之美，是台南楠西區主要觀光景點之一。
玄空法寺鐘乳石林 (圖／玄空法寺)
玄空法寺鐘乳石林 (圖／玄空法寺)
玄空法寺日式庭園 (圖／玄空法寺)
玄空法寺日式庭園 (圖／玄空法寺)
玄空法寺樹化玉 (圖／玄空法寺)
玄空法寺樹化玉 (圖／玄空法寺)
玄空法寺奇觀相當多，包括有世界遺產潛力的上億年樹化玉、千萬年歷史的鐘乳石林、全台最大的石塊等奇石異樹。日式的庭園有著小橋流水的氛圍，其中有一條3、4百公尺的森林步道「生命之路」，是全台寺院中最長、最美的步道。
玄空法寺佛心印聖石 (圖片提供／miawu94610)
玄空法寺佛心印聖石 (圖片提供／miawu94610)
玄空法寺小橋流水的氛圍 (圖片提供／miawu94610)
玄空法寺小橋流水的氛圍 (圖片提供／miawu94610)
玄空法寺庭園 (圖／玄空法寺)
玄空法寺庭園 (圖／玄空法寺)此外，玄空法寺文物館內也展示了相當多的古文物，整座園區處處充滿著令人驚豔的景觀，建議遊客們到了台南不妨來一趟玄空法寺，體驗這裡的奇觀異景。
玄空法寺夜景 (圖片提供／chu_c_c)
玄空法寺夜景 (圖片提供／chu_c_c)
玄空法寺夜景 (圖片提供／chu_c_c)
玄空法寺夜景 (圖片提供／chu_c_c)【Info】
玄空法寺
地址：台南市楠西區中華路270號
交通：
南下 - 國道3號->台84線東西向快速道路至玉井->沿台3線中正路往楠西方向行駛->接中華路->中興路即可到達玄空法寺
北上 - 國道3號->台84線東西向快速道路至玉井->沿台3線中正路往楠西方向行駛->接中華路->中興路即可到達玄空法寺
世界最高青銅大佛坐鎮！全台最壯觀佛院景點 》https://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=16339
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