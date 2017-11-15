有些地方的景物沒有刻意雕琢，更稱不上大氣磅礡，但就是那樣的雋永耐人尋味，值得一遊再遊，仔細回味，平溪就是這樣的一個好地方。記不得去過多少次，但每一次去就像探望一個老朋友，一直靜靜地等候你造訪，總是靜靜地幫你舒壓療癒，然後靜靜地在回憶裡駐足停留；每每想起老街聚落、古宅洋樓、礦業遺跡加上瀑布秘境；不由得又開始期待再次造訪的新感動。



位於台北近郊的平溪，其實交通相當方便，可以選擇自行開車、搭乘平溪小火車或是台灣好行木柵平溪線，現在推薦您新興的旅遊平溪模式─平溪巴士輕旅行，目前有「瀑布森呼吸 老街嚐美食」以及「小鎮生態旅 幸福許願行」兩種選擇，都是從台北車站出發，沿途分別走訪瀑布、老街或是小農市集、休閒農場，最後景再到獨一無二的波麗士天燈館施放電子天燈為輕旅行劃下幸福的句點。



選擇「瀑布森呼吸 老街嚐美食」遊程，首先來到嶺腳聚落，這裡是因為鐵道、老街及河川交疊錯落，而形成的特殊山城聚落，從老街到靈巖寺是山友們的熱門登山路線，嶺腳三寶(紅樓、古橋、瀑布)之一的蔡家洋樓是此行的重點，建於西元1939年。二層樓的紅磚砌牆，拱形門廊，據說已報請新北市列入古蹟保護。稍後來到平溪山林秘境—望古瀑布，沿著觀瀑步道前進直達瀑布最前線，望谷瀑布水量雖不及十分瀑布豐沛壯觀，但被碧綠山林包圍的瀑布，映襯著投射而下的日光，隨著光影流轉，站在瀑布下方有種隱身入幻境的錯覺。走訪平溪觀瀑，當然少不了十分瀑布，沿著茂密的林木棧道階拾級而下，當走至瀑布正前方的觀瀑台時，壯觀的水勢迫不及待給予感官強力重擊，觸目所及是如萬馬奔騰的豐沛水勢，耳際環繞的是轟隆隆的奔流立體聲，迎面而來的是水氣瀰漫的沁涼，這種被瀑布負離子灌頂的暢快舒暢是相當難得的體驗。這個遊程還有特別的體驗活動選擇，可以到「六扇門」品茗，隨手一碗茶，品味道地平溪茶的香、濃、醇、韻、美等特色，隨性參觀店內器皿古玩，聽老闆講在地故事；當然也可以選擇到美雲工作室製作天燈束口袋留作紀念。最後再到菁桐天燈派出所體驗波麗士電子天燈，利用數十萬顆LED燈組合成的天燈造型螢幕，投放遊客的心願在螢幕上，相對減碳環保，而且相當炫麗吸睛，隨著電子天燈投放，平溪「瀑布森呼吸 老街嚐美食」巴士輕旅行遊程正式畫下美好的句點。至於另一個「小鎮生態旅 幸福許願行」遊程，夏季會特地安排賞荷行程，目前則以小農市集為第一站，集結在地農夫用善待土地自然栽種的農作物，體驗無化學藥劑的天然美味；接著再瀏覽雙溪市區，這裡的三忠廟不只是地方發展的起點，更是全臺唯一供奉文天祥、陸秀夫、張世傑三位忠臣的廟宇，廟宇周圍有百年中藥鋪林益和堂、周家古厝、淡蘭古道的石板路，以及昔日人聲鼎沸的「渡船頭」。再步行至雙溪橋頭的海山餅店與打鐵舖，鬆軟的寒天蛋糕香令人垂涎欲滴，百年打鐵舖內的老職人低著頭揮汗敲打，低矮的紅磚鋪子，帶有濃濃懷舊風。午餐時刻，來到平林休閒農場享用特色餐食，餐後安排了小天燈DIY及生態體驗，自己動手做造型小巧可愛的迷你天燈，可以獻上獨一無二的祝福，再到農場裡進行生態體驗，農場裡豐富的動植物生態體系，是最適合親子生態教育的園地，讓孩子親近大自然，認識大自然，愛上大自然。最後再來到菁桐天燈派出所施放電子天燈，讓電子天燈絢麗的燈光點亮每一顆祈願祝福的心。也為這趟「小鎮生態旅 幸福許願行」的巴士輕旅行畫下圓滿的句點。是時候該好好放鬆一下了！找個時間，來趟平溪巴士輕旅行，一樣的寧靜的平溪、一樣古樸的街道、一樣悠閒的旅人、一樣幸福的天燈、一樣傳統的古早味，一樣能傳遞出最不一樣的旅遊感動！更多訊息請上台灣好行木柵行溪線官網：http://event.suntravel.com.tw/20170428_taiwantrip_mp/index.html