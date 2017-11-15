







bnt新聞訊 韓國樂隊HONEYST第二張單曲專輯封面照正式公開，22日攜新曲回歸。

FNC娛樂15日通過HONEYST官方SNS宣布HONEYST第二張單曲專輯「想談戀愛」（暫譯）將於22日正式發行，並公開了專輯封面照。新專輯「想談戀愛」收錄了包括同名主打歌在內的共3首歌曲，主打歌由成員金哲敏創作，表達了面對心儀女生的心動之情，是一首旋律溫暖的青春戀歌。

另外，HONEYST第二張單曲專輯「想談戀愛」音源和MV將於22日晚6時（韓國時間）正式公開。王容/文 FNC/圖







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