







bnt新聞訊 韓國演員車太鉉作為特別MC出演了MBC電視臺綜藝節目「Radio Star」。

「Radio Star」節目組15日向媒體表示：“車太鉉作為特別MC參與了今天（15日）的節目錄制。向沒有忘記此前的出演邀請、參與重啟制作後首次錄制的車太鉉表示感謝。”據悉，車太鉉擔任特別MC的該期節目將於22日播出。

另外，車太鉉主演的電影「與神同行」將於12月20日上映。王容/文 bnt新聞DB/圖







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