







bnt新聞訊 韓國演員朴根瀅確定出演電視劇「四子」。

「四子」制作方15日表示：“朴根瀅確定將出演「四子」，飾演姜道勛（音譯）會長。”朴根瀅飾演的姜道勛會長是一位才幹出眾、受人尊敬的企業家，他將養子日勛（朴海鎮 飾）視為自己接班人般愛護有加，卻陷入長子日權（李己雨 飾）為牽制他而設計的計謀之中。繼朴海鎮、Nana、郭時旸、李己雨、NU'EST成員REN等演員後，實力派老戲骨樸根瀅的加盟讓該劇更加令人期待。

另外，「四子」計劃於明年上半年播出，將於12月正式開拍。王容/文 bnt新聞DB/圖









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