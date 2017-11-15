（中央社記者黃自強新加坡15日專電）新加坡地鐵今天發生追撞事故，共有25人在這起意外事故中受傷。新加坡陸路交通管理局和新加坡地鐵（SMRT）正在調查事故原因。



陸交局和新加坡地鐵發布最新聲明指出，一輛列車今天上午8時左右在裕群站附近，追撞另一輛停在軌道上列車。



根據新加坡民防部隊臉書貼文，民防部隊上午接獲追撞事故通報，隨即趕往現場救援，多數人僅受輕傷。



有23名乘客和兩名新加坡地鐵人員在這場追撞事故中受傷，分別送往國大醫院和黃廷方綜合醫院救治。1061115