（中央社記者汪淑芬台北15日電）行政院環保署今天發布新聞稿，因台電發電能源將逐漸從燃煤轉為燃氣為主，估計至2025年，火力發電廠發電量將增加，但空氣污染排放減量比例約35%，反而大幅減少。



環保署說，「非核家園、穩定供電、空污改善」是國家既定政策方向，政府將穩健地推動能源轉型，至20 25年，天然氣發電占比增加為50%、再生能源發電占比增加為20%，燃煤發電占比降至30%。



環保署新聞稿指出，燃氣發電的碳排放較燃煤發電約減少二分之一，台電發電能源將從燃煤為主轉型為燃氣為主，燃煤機組也逐步汰換為發電效率佳的超超臨界機組。



環保署說，依據台電提供的資料，推估火力發電廠實際發電量將由2017年約1512億度，增加至2025年約1600餘億度，整體空氣污染物排放量將由今年約10萬公噸，降低至2025年約6.5萬公噸，減量比例約35%，也就是火力發電量增加，但空氣污染物排放量反大幅減少。



環保署表示，未來將以同樣方式，推動民營電廠空氣污染減量，加速汰換老舊燃煤機組，並提升防制效率。1061115