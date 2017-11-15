臺灣首次在工業遺址舉辦的音樂會─臺北機廠鐵道博物館音樂會



(中央社訊息服務20171115 11:40:15)為實現文化公民權，讓文資修復教育融入民眾日常，並使各界對臺北機廠國家鐵道博物館園區與未來藍圖有所認識，文化部17日（本週五）晚上將在臺北機廠組立工場舉辦臺灣首次工業遺址音樂會，邀請百餘名師生在國定古蹟內感受交響樂章！



文化部表示，文化部與交通部本週五將在臺北機廠試辦公益性質的鐵道博物館音樂會，由邱君強先生指揮國立台灣交響樂團演出，並為落實文化近用、文化平權概念，邀請南投縣仁愛鄉親愛國小與臺北市國小音樂班等百餘名師生，共同參與這一場結合文化資產保存場域和音樂演出的音樂會，這場演出是文化創生，跨域新嘗試，更將形塑一個新的臺灣鐵道文化。



文化部說，臺北機廠鐵道博物館音樂會場地經國立臺灣交響樂團專業評估後，選在1935年就已存在的組立工場中，它是臺北機廠建築中最古老、最主要的建築之一，也是最亮眼的建築風景，建造時考量建築高度及防火耐震需求，廠房結構柱身採用鋼柱並以鉚釘接合帶板，形成組合柱的結構。屋頂則為鋼構桁架撐起的平頂，是大跨距、挑高結構的建築。工場也一直運作到2013年，期間曾保養、維修過台灣各式各樣火車型號的火車頭，從蒸汽火車到太魯閣號都有，非常有意義。



文化部表示，這場在文化保存場域所試辦的跨域性音樂會，是藝術融入生活的積極表現。而文化為基本人權，國家除了尊重創作自由，更應積極建構支持體系，讓所有人平等地近用文化資源，享受文化資源，實現文化公民權目標。



文化部指出，臺北機廠自1935年落成啟用，迄2015年經文化部認定為國定古蹟，見證了臺灣逾一甲子以上運輸交通與經濟工業發展的歷史。行政院2016年12月核定「臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫」後，文化部即與交通部共同著手建置國家鐵道博物館園區。



臺北機廠鐵道博物館園區未來將保存臺灣的鐵道文化資產，並積極進行國際鐵道文化交流，目前已與捷克せ日本有具體合作案例。部長鄭麗君更於今（106）年8月赴日參加JR東日本旅客鐵道公司捐贈583系臥鋪電車儀式，此電車已於今（15）日凌晨運抵臺北機廠。鄭麗君指出，此次獲贈的583系臥鋪列車重回臺北機廠，從在地性的角度，是臺灣鐵道歷史的再現；從國際性的脈絡，則是臺日鐵道文化資產的連結，也豐富了世界鐵道文化的內涵。⁠⁠⁠⁠



訊息來源：文化部



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