2018年台灣國際遊艇展 重要大廠共襄盛舉



(中央社訊息服務20171115 11:39:22)由經濟部國際貿易局及高雄市政府主辦、臺灣遊艇工業同業公會支持，中華民國對外貿易發展協會執行的第3屆台灣國際遊艇展今起至18日在高雄展覽館及亞灣遊艇碼頭舉行，現正報名中，歡迎遊艇相關業者把握機會。



亞洲遊艇採購最佳平台最新一期Showboats遊艇雜誌所公布的「2017全球遊艇訂單報告書」中，臺灣以6,196英呎訂單總長度位居全球第五大遊艇製造生產國。依據海關出口統計，臺灣為亞洲第一大遊艇製造國。在強大的產業後盾支持下，「2018年台灣國際遊艇展」即將完整呈現臺灣遊艇產業驚人爆發力，預計吸引約30,000名國內外買主參觀。



臺灣重要大廠續展支持 臺灣重要遊艇大廠嘉鴻、嘉信、東哥、強生、巨星、人冠、科建及國外遊艇品牌代理商奧莫爾及公主遊艇等均已報名參展，共襄盛舉；此外，國內遊艇周邊零配件大廠如船舶零組件製造廠先進複材、船舶塗料製造商鑫運通、電動船外機廠新銳動能及Volvo Penta 、 Garmin、Humphree代理商海科、Caterpillar代理商中華機械、MAN代理商快滿及Raymarine代理貝里斯等也均已報名參展。本次展覽預計將使用1,052個攤位及亞灣碼頭水上泊位，展示優質船艇、周邊零組件相關技術及服務。



全新戶外生活風格區 呼應近年吹起的露營及戶外休閒風潮，該展增設戶外生活風格區，將展出潛水及水上用品、沙灘活動用品、露營用品、露營車、釣具用品及戶外休閒用品等，歡迎相關廠商報名參展。期待透過戶外生活風格區與遊艇展的結合，共同打造全方位戶外休閒品位生活空間。



專業遊艇及海洋知識交流平台主辦單位將於展覽期間規劃一系列配合活動，包括聘請專業講師舉辦遊艇產業國際研討會、遊艇設計實務研討會，為遊艇業界提供專業交流平台。此外，展覽期間亦將舉行海洋學堂、海洋知識大會考，透過輕鬆愉快的互動帶給民眾及所有參觀者海洋及船舶相關知識，增進民眾海洋保護意識及海洋文化生活。參展加碼優惠最後倒數，歡迎相關業者把握商機，報名請洽外貿協會展三組葉先生．電話：02-2725-5200分機2640，更多展覽相關資訊請至官網查詢(https://www.boatshow.tw/zh_TW/index.html)。新聞資料聯絡： 外貿協會展覽業務處 詹景勛02-2725-5200 #2654ahsun.chan@taitra.org.tw本案聯絡主管： 外貿協會展覽業務處 黃漢唐處長02-2725-5200 #2200/2301thomas@taitra.org.tw



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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