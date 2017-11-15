小心！瘋狂星期三來了 「科學X藝術」親子美感教育大冒險現正報名中！



(中央社訊息服務20171115 11:36:44)科學與藝術會迸出什麼火花！？新北市美麗永安生活館即日起至11月29日，每週三特別推出「親子美感教育課－瘋狂科學藝術家」，鼓勵大小朋友透過各種天馬行空的藝術實驗，喚起大人的瘋狂、擁抱小孩的好奇心，展開三場「科學X藝術」的瘋狂旅程，顛覆你對於生活美學的既定想像。親子互動最佳體驗課程，現正報名中！



新北市政府文化局表示，以推廣生活美學為主的美麗永安生活館，為使民眾能以更貼近生活且趣味的方式認識藝術，特別邀請長期於永和區推廣創意生活科學的獨立書店「綠書店」，以人們熟悉的日常生活為工作坊主題，分別規劃出三場不同科學藝術主題的「龍捲風大冒險」、「旋轉蝴蝶」、「誰是大聲公」等課程，強調全程動手自己做，融合繪畫創作、科學實驗和遊戲體驗，開發出具實驗精神與藝術想像力的親子美學體驗營。



15日首場活動推出「龍捲風大冒險」，帶領大小朋友彩繪解構地球科學中的天候樣貌，並在現場即刻製造出一個個小型龍捲風的瘋狂實驗，解開大氣壓力的構造與秘密！22日的「旋轉蝴蝶」課程將引領民眾認識美麗的蝴蝶生態，並親手設計出專屬自己的蝴蝶翅膀，邀請親子們展開一場如何讓蝴蝶飛不停的遊戲競賽，探究蝴蝶在空中翩翩飛舞的原理。最後壓軸場，「誰是大聲公」課程則帶著大家看見聲音的形狀與樣貌，透過神奇的音感律動實驗，輕聲細語也能變成超級大聲公！



這是一場挑戰大人既有思考邏輯，激發兒童想像與創造力的美學體驗，玩樂，就是兒童藝術啟蒙最棒的開始。「親子美感教育課－瘋狂科學藝術家」活動即日起至106年11月29日開放Accupass線上報名，每場限親子15組參加，詳細活動資訊請查詢美麗永安生活館官網www.yalac.ntpc.gov.tw，或電洽02-29298830。



訊息來源：新北市政府文化局



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