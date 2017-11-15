“湘歐快線”是湖南國際物流的“高鐵”大成報 (2017-11-15 10:43)
如果把湖南與歐洲之間的傳統海運比作貨運火車，那麼“湘歐快線”無疑是湖南國際物流的“高鐵”。與海運相比，儘管鐵路運輸成本相對要高，但基於速度優勢，正成為越來越多高附加值產品出口的首選。”同樣一批貨，從湖南長沙出發運往德國杜伊斯堡，以往走海運，全程大約要耗時近兩個月，如今，通過“湘歐快線”只要十多天就能抵達目的地。
相較於中歐火車運輸中的其他線路，“湘歐快線”起步相對較晚，發展卻十分迅速。從當初深入企業推廣四處尋找貨源，到現在客商主動上門對接，不僅成為湖南企業出口歐洲的首選通道，還吸引了許多華南、華東地區的貨源。也因此由運營初期的一週一班的班列化運營，逐步增加至，已實現了每週發運3列的目標。
隨著中國對外開放步伐加快，湖南對國際物流通道的需求更為迫切。湘歐快線’正好彌補了湖南走出去’通道不足的燃眉之急。
湘歐快線出口的貨物包括液晶顯示幕、廚具、模具、拉箱杆、微波爐、布匹服飾、燈具、吊床、機械配件、木製品、玩具、鋼材、、塑膠原料、抽油煙機、爐灶、麥片等。既有湖南本地產品，也有來自周邊江西、廣東、貴州等省的貨物。自2014年10月起運行以來，不僅為湖南及周邊省份融入世界經濟加足了馬力，還將為東南亞國家帶來極大便利，目前已經有越南地區的供貨商主動前來對接洽談，希望將當地貨物直接運往歐洲。
湖南湘歐快線物流公司總經理夏朝輝告訴來訪的兩岸媒體記者，湘歐快線最讓企業青睞的包括運輸路線可以客制化，最近法國有奶粉供應商，想單獨從法國運送一批奶粉到湖南，但目前中國方面並沒有法國通往大陸的固定班次，而湘歐快線就可以承攬。另外；因有政府補助推動，該平台都是先墊付物流費用，等貨物運送到目的地後，客戶再行付款，完全沒有風險，對拖運的企業及政府來說都是利多。
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