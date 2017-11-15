1111人力銀行訪盛利執行長 魔髮部屋執行長讓假髮變得不一樣



(中央社訊息服務20171115 10:12:24)禿頭、掉髮，是不少民眾常見的症狀，魔髮部屋執行長盛利，將它轉化為創業動力，打造科技假髮品牌「魔髮部屋」，希望讓來到店裡的客戶把假髮當作造型配件的一部分，開心打理，店內就像是個有樂趣的房子，因此將品牌英文名字命名為「More Fun House」。1111人力銀行特別專訪魔髮部屋盛利執行長，暢談魔髮部屋的創業過程，及給年輕人的勉勵。



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「我其實19歲那時候，因為升學壓力，漸漸發現頭髮怎麼愈來愈少，這問題一直困擾我，後來嘗試很多方法，擦的、塗的、抹的、吃的各種偏方都試過了。」盛利回億，出社會後擔任業務工作，西裝筆挺卻總是戴著帽子，因緣際會，一位經常拜訪的日本客戶才開始他接觸假髮的契機，「他說小夥子你怎麼一直戴帽子，又穿這麼正式，你應該是禿頭對不對，問我願不願意用用看他們家的假髮。」



排斥假髮到接納假髮 轉為創業動力開始接觸假髮，從排斥到接納假髮，進而創業，為有假髮需求的客戶客製化假髮，盛利不但找回自信，也找到人生事業方向，「創業金50萬元，第1家店是開在西門町，是1家非常非常小的店，大概只有2坪，要忍受風吹日曬，颱風天還會雨還會噴進來」從兩坪小店到成為連鎖品牌，店面最大300坪，創業金也成長到4000萬元~5000萬元資本額規模，事業逐步茁壯。



第一線為客戶把關 精準掌握品質「我本身就是受眾、本身就是最好的代言人，我覺得假髮最重要就是自然，如果不自然，你給我再多再好的東西，那個都是白搭。」秉持著自己就是把關者的態度，盛利對產品的品質相當堅持，他說，沒有人會花錢讓自己變醜，這樣的信念也讓「魔髮部屋」從初期客人很難找，到現階段海內外客人慕名而來，累積忠實客戶。



創業過程，難免遭遇挫折，盛利分享，當初曾在台北101設臨時櫃，他親自坐鎮發DM，一對年輕情侶經過收到DM，女生拿到DM後很生氣地往盛利臉上一砸，怒斥：「你覺得他有需要嗎？」這個經驗，讓盛利相當挫敗，但也讓他下定決心要讓一般民眾對假髮的既定印象改觀。



改變由店面裝潢開始，盛利把台北忠孝門市，營造成放鬆的酒吧氛圍，也更能詮釋品牌名稱，「店內想陳列出來的氛圍就像個時尚的酒吧，客戶來這裡其實就像是進到有樂趣的房子，所以我們的品牌英文叫More Fun House。」



堅持到底 機會留給準備好的人對時下許多青年對創業滿懷憧憬，關於創業經驗成功，盛利也分享自己的想法，他認為，所有的經驗、努力累積，總會有派上用場的時候，即使失敗也不用氣餒，因為，即使還沒成功，至少已經學到經驗，繼續堅持不懈，打拼的事業才有機會開花結果。（https://goo.gl/VpfJ2A）



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訊息來源：1111人力銀行



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