雙11殺出一條血路 填問卷抽好禮中央社 (2017-11-15 10:05)
雙11殺出一條血路 填問卷抽好禮
(中央社訊息服務20171115 10:04:37)最大狂歡購物節「雙11」甫落幕，各大電商平台花招盡出，10小時營業額破千億人民幣，顯見電子商務的發展，已改變現代人的生活方式與購物模式。這樣的熱潮也延伸到保險業，宏泰人壽針對網購消費行為舉辦填問券抽好禮活動。
只要即日起至11月19日填寫問券，分享網購消費經驗，就有機會抽中「7-11 商品卡50元」，總計抽出20名幸運之星，繼續享受購物趣。
宏泰人壽填問券抽好禮網址：https://goo.gl/JJUMq2
訊息來源：宏泰人壽保險股份有限公司
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